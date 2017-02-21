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40% лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмы

Источник:  NRKКомментарии
Марит Бьорген
Марит БьоргенИсточник: Reuters

Заместитель председателя медицинского комитета Международной федерации лыжного спорта (FIS) норвежец Инггард Лерей рассказал, что более 40 % лыжников страдают от астмы.

- Около 40% лыжников из стран Скандинавии, России и Канады страдают от астмы, - сказал Лерей в интервью NRK.

По его словам, они не болеют астмой с детства, а заболевают в процессе тренировок. Главная причина - переохлождение спортсменов. В связи с этим, медицинский комитет требует еще снизить допустимую температуру для соревнований. Сейчас гонки могут проходить при -20 градусах. 

Напомним, что астмой страдают многие известные лыжники. Среди них шестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген и двукратный призер ОИ Мартин Сундбю. 


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