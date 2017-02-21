Сергей Гимаев: У московского «Динамо» мало креативных нападающих

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.

- В этой серии жду яростную и жесткую борьбу. Две мужские команды с большими амбициями. Уступать друг другу они не захотят.

- «Динамо» (Москва) – «Торпедо». Нижегородцы давно обещают, что выстрелят в плей-офф. Может, время пришло?

С другой стороны, если посмотреть «Торпедо» по линиям, там не тот состав, который делает их явными претендентами на победу в Кубке Гагарина. Нижний Новгород даже способен победить «Динамо», но пройти два круга ему будет практически невозможно. Думаю, не хватит игрового ресурса. Только поэтому. Если даже сыграть на максимуме, найдутся соперники сильнее.

В составе «Динамо» получили травмы Мэт Робинсон, Алексей Терещенко. Это сказывается. Непонятно, в какой сейчас форме вратари. В целом динамовцы после Нового года показывают блестящий хоккей. Но проблемы с нападением очевидны, креативных нападающих мало. Хотя там лучшая атакующая линия обороны, - сказал Гимаев.

Полная версия интервью с Гимаевым в 10:00 мск на сайте «Советского спорта».