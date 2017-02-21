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Сергей Гимаев: Минское «Динамо» еще в прошлом году должно было выступать лучше

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев высказывается о парах плей-офф Кубка Гагарина.

- «Локомотив» - «Динамо» (Минск). Это самая скучная серия на Западе?

- Может, вы не видите интриги, потому что верите – Ярославль выйдет во второй раунд. И соперник у него не из России – так что говорить о Минске?

Нет, серия скучной не получится. Обе команды покажут отличный хоккей. Но главные события будут происходить не там. 

Минское «Динамо» еще в прошлом году должно было выступать лучше. Теперь блестяще действует вратарь Бен Скривенс. Организация игры очень хорошая, выделяются иностранцы – Мэтт Эллисон (49 очков), Марк-Андре Граньяни (38), Роб Клинкхаммер (38). К ним подтягиваются белорусские игроки, набравшиеся опыта на чемпионатах мира, - сказал Гимаев.

Полная версия интервью с Гимаевым в 10:00 мск на сайте «Советского спорта».  

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