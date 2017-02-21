Марко Дельвеккио: Еще в «Роме» понимал, что Аленичев станет тренером

Чемпион Италии в составе «Ромы» Марко Дельвеккио рассказал, что когда играл с Дмитрием Аленичевым в итальянском клубе, еще тогда знал, что россиянин будет тренером.

- Он уже тогда был очень серьезным парнем. И у меня действительно было ощущение, что у него получится. Хотя я помню уйму игроков, глядя на которых никогда бы не подумал, что они будут тренировать!, - цитирует Дельвеккио «Матч ТВ».

Напомним, что Дельвеккио выступал за «Рому» с 1995 по 2005 годы. Аленичев играл за итальянский клуб с 1998 по 2000 годы.