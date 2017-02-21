Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марко Дельвеккио: Еще в «Роме» понимал, что Аленичев станет тренером

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Чемпион Италии в составе «Ромы» Марко Дельвеккио рассказал, что когда играл с Дмитрием Аленичевым в итальянском клубе, еще тогда знал, что россиянин будет тренером.

- Он уже тогда был очень серьезным парнем. И у меня действительно было ощущение, что у него получится. Хотя я помню уйму игроков, глядя на которых никогда бы не подумал, что они будут тренировать!, - цитирует Дельвеккио «Матч ТВ».

Напомним, что Дельвеккио выступал за «Рому» с 1995 по 2005 годы. Аленичев играл за итальянский клуб с 1998 по 2000 годы.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лучано Спаллетти: Если Тотти укажут на дверь, то я тоже не останусь в «Роме»Лучано Спаллетти: Если Тотти укажут на дверь, то я тоже не останусь в «Роме»Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти выразил готовность покинуть клуб, если руководство решит не продлевать контракт с нападающим Франческо Тотти.«Интер» попробует заполучить Алейша Видаля летом 2017 годаЗащитник «Барселоны» Алейш Видаль, получивший серьезную травму в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (6:0), по-прежнему находится в сфере интересов миланского «Интера».Александр Зуев: Аленичев дал мне уверенность в себеПолузащитник «Спартак» Александр Зуев, который ближайшие полгода проведет в аренде в «Крыльях Советов», - о коллективе красно-белых.Агент Переса: Лукас недоволен своим положением, но контактов с «Миланом» не былоФутбольный агент Родриго Фернандес Лловелле, представляющий интересы форварда «Арсенала» Лукаса Переса, заверил, что его клиент не планирует покидать лондонский клуб.Василий Уткин: В сравнении с Баджо Тотти – аромат милой подмышкиОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин сравнил полузащитника «Ромы» Франческо Тотти и бывшего форварда сборной Италии Роберто Баджо.«Милан» предлагает Доннарумме контракт с зарплатой в два миллиона евро, агент требует в два раза больше«Милан» рассчитывает подписать долгосрочный контракт с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, которому 25 февраля исполнится 18 лет.Дубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утраДубль Месси, две передачи Панарина и шайбы Овечкина, Анисимова и Наместникова в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.Мандорлини сменил Юрича на посту главного тренера «Дженоа»Итальянский специалист Андреа Мандорлини возглавил «Дженоа» после отставки Иван Юрича, сообщает официальный сайт итальянского клуба.«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу Деулофеу«Милан» обыграл «Фиорентину» благодаря голу ДеулофеуВ матче 25-го тура чемпионата Италии «Милан» на своем поле обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1.Серия А. 25-й тур. «Болонья» уступила «Интеру», «Милан» обыграл «Фиорентина» и другие матчиВсе матчи чемпионата Италии по футболу на сайте «Советского спорта».«Рома» обыграла «Торино» и идет второй в чемпионате ИталииМатч 25-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Торино» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Ромы».«Наполи» обыграл «Кьево» и поднялся на второе место в серии А«Кьево» дома уступил «Наполи» (1:3) в 25-м туре чемпионата Италии.«Интер» вырвал победу в матче с «Болоньей»Матч 25-го тура чемпионата Италии между «Болоньей» и «Интером» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Интера».Венгер может возглавить «Милан» или «Интер»Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер является претендентом на пост главного тренера миланских клубов. По данным Daily Star, «Милан» и «Интер» рассматривают возможность пригласить 67-летнего француза, будущее которого в «Арсенале» остается под вопросом.Симау Саброза: Аленичева было невозможно остановитьСимау Саброза: Аленичева было невозможно остановитьВице-чемпион Европы, экс-капитан «Бенфики», один из лучших португальских футболистов 2000-х Симау Саброза дал интервью «Советскому спорту».Китайские инвесторы «Милана» надеются приобрести Обамеянга и Луиса ГуставоНовые владельцы «Милана» - китайская корпорация Sino Europe Sports Group - намерены серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно.Пирло станет послом «Ювентуса» после завершения карьерыБывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло вернется в клуб в качестве посла после завершения игровой карьеры, сообщает Tuttosport.Гол Кейта принес победу «Лацио» над «Эмполи»Римский «Лацио» в матче 25-го тура Серии А одержал выездную победу над «Эмполи».Георгий Черданцев: Что такое мой футбол? Это футбол Роберто БаджоКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Чернданцев рассказал о своем отношении к легендарному форварду сборной Италии Роберто Баджо.Винченцо Монтелла: В будущем Доннарумма может выиграть «Золотой мяч»Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла считает, что в будущем голкипер Джанлуиджи Доннарумма может претендовать на «Золотой мяч».
Главные новости
Футбол
РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов
Футбол
Алексей Смертин назначен инспектором по борьбе с расизмом РФС
Лыжный спорт
40% лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмы
Хоккей
Сергей Гимаев: Может ли ЦСКА замахнуться на Кубок Гагарина?
MMA
Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почек
Хоккей
Российский защитник «Колорадо» Задоров выбыл до конца сезона
Футбол
Видео дня: 125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог на матче с «Арсеналом»
все новости
Рома
Ромакалендарьстатистика
Дмитрий Аленичев
Дмитрий Аленичеввсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости