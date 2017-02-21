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На Дворцовой площади пройдет флешмоб за 100 дней до Кубка конфедераций

Источник:  Оргкомитет «Россия-2018»Комментарии

В Санкт-Петербурге пройдет празднование 100 дней до Кубка конфедераций.

Мероприятие пройдет 9 марта на Дворцовой площади.

Виталий Мутко: Нас ждет множество мероприятий навстречу Кубку конфедераций

Напомним, Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи.

Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B между собой сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия.

Финал Кубка конфедераций пройдет 2 июля в Петербурге на стадионе «Крестовский». 

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