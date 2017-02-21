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Экс-футболист «Томи»: Ситуация с клубом является несолидной для страны-хозяйки ЧМ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший футболист «Томи» Александр Касьян заявил, что текущая ситуация в клуба является несолидной для страны, которая в следующем году примет чемпионат мира по футболу.

- Страна принимает чемпионат мира, а тут такое в ведущей лиге происходит. Это вообще несолидно. Если какие-то проблемы были, а об этом просто нам никто не говорил, то зачем было выходить в РФПЛ? Я этого не понимаю — зачем команде позориться и позорить лигу? К сожалению, это так и происходит», - цитирует Касьяна «Р-Спорт». 

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России, в активе команды девять очков. Ориентировочный долг клуба за 2016 год составляет 460 млн рублей. В декабре прошлого года РФС запретил клубу регистрировать новых игроков. 

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