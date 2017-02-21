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УЕФА уверен в безопасности на матче «Фенербахче» – «Краснодар»

Источник:  ТАССКомментарии

«Фенербахче» и турецкая полиция предпримут все меры для обеспечения безопасности на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», сообщили ТАСС в УЕФА.

«Мы уверены в том, что принимающая сторона и местные органы полиции предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче», – заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, второй год подряд на стадии 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» играет с соперником из России. Год назад в Турцию приезжал «Локомотив».

Матч «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 22 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.

В первом матче «Краснодар» одержал победу со счетом 1:0.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Матч

Фенербахче - Краснодар

Место и дата

22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция

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