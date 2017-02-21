УЕФА уверен в безопасности на матче «Фенербахче» – «Краснодар»
«Фенербахче» и
турецкая полиция предпримут все меры для обеспечения безопасности на ответном
матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром», сообщили ТАСС в УЕФА.
«Мы уверены в том, что принимающая сторона и местные органы полиции предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности игроков, официальных лиц и зрителей на этом матче», – заявили в пресс-службе УЕФА.
Напомним, второй год подряд на стадии 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» играет с соперником из России. Год назад в Турцию приезжал «Локомотив».
Матч «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 22 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле.
В первом матче «Краснодар» одержал победу со счетом 1:0.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
22 февраля 20:00, Шюкрю Сараджоглу, Текстовая трансляция