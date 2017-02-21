Руни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмы
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может пропустить финальный матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за проблем с мышцами, сообщает Reuters.
Об этом сообщил главный тренер англичан Жозе Моуринью.
- Руни травмирован, как и Фил Джонс. Не думаю, что они смогут восстановиться к матчу против «Сент-Этьена». Они пока даже не тренируются в общей группе, вряд ли они сыграют. Пропустит ли Руни финал Кубка Лиги? Не знаю, - сказал португальский специалист.
Последний раз Руни был на поле в матче 23-го тура премьер-лиги с «Халл Сити» (0:0) 1 февраля.
Напомним, что финал Кубка английской лиги пройдет 26 февраля на стадионе «Уэмбли».
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