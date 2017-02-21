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Алексей Смертин назначен инспектором по борьбе с расизмом РФС

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Алексей Смертин
Алексей СмертинИсточник: «Советский спорт»

«Советскому спорту» стало известно, что Российский футбольный союз назначил бывшего игрока лондонского «Челси» и экс-капитана сорной России по футболу Алексея Смертина инспектором по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе.

Алексей приступит к исполнению обязанностей уже в ближайшее время. По нашей информации, на 15 марта запланировано заседание в ФИФА, на котором Смертин представит программу мероприятий по данному вопрос, которую планируется реализовать в России в преддверии Кубка Конфедераций и чемпионата мира 2018 года.

Комментарии Алексея Смертина на сайте «Советского спорта» в ближайшее время. 

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