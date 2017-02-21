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«Барселона» рассматривает Соареша из «Саутгемптона» на позицию правого защитника

Источник:  The TelegraphКомментарии

Защитник «Саутгемптона» Седрик Соареш входит в список потенциальных новичков «Барселоны», сообщает The Telegraph.

Каталонский клуб следит за 25-летним португальцем, который проводит второй сезон в премьер-лиге, и может обратиться к его кандидатуре в летнее трансферное окно.

После ухода бразильца Дани Алвеса главный тренер «Барселоны» Луис Энрике так и не определился с основным правым защитником. Пробовавшийся на этой позиции полузащитник Серхио Роберто выглядит в новом амплуа неубедительно, а испанец Алеиш Видаль получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона.

Соареш перешел в «Саутгемптон» из лиссабонского «Спортинга» в 2015 году за 4,7 миллиона фунтов. За полтора сезона он выходил на поле в 48 матчах.

Теперь, по данным издания, «Барселоне» придется предложить англичанам за Соареша не менее 15 миллионов фунтов.

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