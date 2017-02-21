Вратарь «Анжи» Шафинский может перейти в «Томь»
Вратарь молодежной команды «Анжи» Юрий Шафинский может продолжить карьеру в «Томи», сообщает официальный сайт томского клуба.
В настоящее время 22-летний голкипер находится на просмотре в «Томи». Футболист принял участие в контрольном матче «Томи» с кутаисским «Торпедо» (1:1), в котором пропустил один мяч.
В текущем сезоне Шафинский провел три матча за «молодежку» «Анжи» и пропустил четыре мяча.
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