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Вратарь «Анжи» Шафинский может перейти в «Томь»

Источник:  ФК «Томь»Комментарии

Вратарь молодежной команды «Анжи» Юрий Шафинский может продолжить карьеру в «Томи», сообщает официальный сайт томского клуба.

В настоящее время 22-летний голкипер находится на просмотре в «Томи». Футболист  принял участие в контрольном матче «Томи» с кутаисским «Торпедо» (1:1), в котором пропустил один мяч. 

В текущем сезоне Шафинский провел три матча за «молодежку» «Анжи» и пропустил четыре мяча.  

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