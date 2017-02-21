Дмитрий Селюк: Мне абсолютно все равно, берут моих игроков в России или нет

Агент Дмитрий Селюк рассказал о своей работе в России, в частности оценил игру своего клиента форварда Ласина Траоре в ЦСКА.

«Когда говорят, что я обижаюсь на то, что какой-то российский клуб не взял у меня футболистов… Поверьте: мне от этого ни холодно ни жарко. В основном я работаю в Европе, моя деятельность в России – 5% того, чем я занимаюсь. Мне абсолютно все равно, взяли там у меня игроков или вообще не взяли. Если берут, то это лучше тем, кто берет.

Кто-то говорит про меня: вот, он там такой, такой… Но где конкретика? Каборе – плохой футболист? Пусть спросят об этом в «Краснодаре». Он им не нравится? Нет, нравится. Дальше: Конате, 19-летний, в «Урале». Спросите у Иванова или Тарханова: он им нравится, или они его просто держат, не зная, куда деть?

Можно двояко говорить про Траоре. Допустим, кто-то считает, что в неудачном выступлении ЦСКА виноват он, а не сложившаяся ситуация, когда были травмированы Еременко, Дзагоев. Но в такой ситуации никто не феерил бы голами, а Траоре забил на три гола меньше, чем Смолов, не считая пенальти. И смотрите: как только в ЦСКА сказали, что это, может быть, не совсем то, чего они хотели, безо всяких проблем я Траоре забрал и перевел в другую команду», – сказал Селюк в интервью «Евро-футбол.Ру».