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РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов

Источник:  РФСКомментарии

В понедельник, 20 февраля, состоялось заседание Палаты по разрешению споров РФС, на котором было принято решение удовлетворить заявление московского «Динамо» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. 

«Удовлетворить заявление АО «ФК «Динамо-Москва» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением АО «ФК «Динамо-Москва» решения Палаты по разрешению споров от 09 декабря 2016 года по делу Денисов И.В. – ФК «Динамо», а также в связи с заключением мирового соглашения по решению от 09 декабря 2016 года по делу Дьяков В.А. – ФК «Динамо» снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с АО «ФК «Динамо-Москва», наложенные в качестве обеспечительной меры», – говорится в заявлении на официальном сайте РФС. 

Палата по разрешению споров РФС прекратила производство по делам футболистов Игоря Денисова и Виталия Дьякова о выплате задолженностей, так как оба игрока отозвали свои заявления.

Напомним, что «Динамо» лидирует в первенстве ФНЛ после 24 матчей, в активе команды 54 очка.

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