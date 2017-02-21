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Светлана Слепцова: Откладывать лыжи в сторону пока не собираюсь

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, что не собирается завершать карьеру, но на чемпионатах мира выступать больше не будет.

- Я по-прежнему буду выступать на соревнованиях, откладывать лыжи в сторону пока не собираюсь. Речь шла исключительно о мировых первенствах. В чемпионатах мира принимать участия больше не планирую.  Весной я приму решение по поводу своего будущего. Сейчас важно закончить год, а потом я передохну и подумаю над дальнейшими планами. Такие решения нужно принимать самостоятельно, а не с подачи тренеров или близких. Необходимо самой прочувствовать ситуацию и выбрать единственно правильный путь. Советчиков всегда хватает. Кто-то советует продолжать карьеру, кто-то наоборот считает, что мне пора её завершить. Но мало кто понимает, какую работу проделывают спортсмены, - цитирует Слепцову RT.

Напомним, что 30-летняя биатлонистка является олимпийской чемпионкой 2010 года в эстафете и чемпионкой мира в эстафете (2009).  

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