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Арсен Венгер: Теперь такие команды, как «Саттон» могут играть в темпе премьер-лиги

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Саттон Юнайтед» (2:0) высказался о сопернике, который представляет пятый английский дивизион.

«Да, это тот случай, когда «работа сделана», но она была сделана в матче с удивительной командой. Они играют в пятом дивизионе и занимают 17-е место из 24.

Меня удивило, с какой скоростью они играют. Они ни разу не остановились до самого конца матча. По сравнению с тем, что было 20 лет назад, эти команды лучше готовы и могут играть в темпе премьер-лиги», – приводит Sky Sports слова Венгера.

Напомним, в ¼ финала «Арсенал» сыграет с другим представителем пятого дивизиона – «Линкольн Сити». Матч пройдет 11 марта на «Эмирейтс Стэдиум».

Матч

Саттон Юнайтед - Арсенал - 0:2 (0:1)

Голы

Перес 26 (0:1). Уолкотт 55 (0:2).

Место и дата

20 февраля 22:55, Гандер Грин Лейн, Онлайн-трансляция

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