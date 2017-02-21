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Дмитрий Селюк: Меня Гвардиола знает, про меня говорят BBC, Daily Mail и вся испанская пресса

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Агент Дмитрий Селюк высказался о своей репутации.

«Хочу заметить: я нигде никогда никого не обманул. Я везде всегда плачу, если я кому-то что-то должен. Знаете: я могу смотреть любому человеку в глаза всегда и везде, и пятна позора на моем лице не проступят.

Я ведь везде выступаю, я публичный человек, можно сказать, причем во всем мире. Меня и Гвардиола знает, и все знают. Про меня говорят на пресс-конференциях, BBC, Daily Mail, испанская вся пресса. Как вы считаете: у меня достаточно доброжелателей в кавычках?

В России про меня говорят: ой, жулик, обиженный или еще что-нибудь. Я никогда никого не обманывал, всегда все делаю безо всяких проблем и хочу посмотреть, кто работает лучше меня по соотношению «цена-качество», – сказал Селюк в интервью «Евро-футбол.Ру».

Напомним, в «Манчестер Сити» играет клиент Селюка полузащитник Яя Туре. 

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