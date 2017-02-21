Арсен Венгер: Я никогда не буду работать в пятом английском дивизионе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер после матча ¼ финала Кубка Англии с «Саттон Юнайтед» (2:0) заявил, что не рассматривает возможность работы в пятом английском дивизионе.

«Я никогда не буду работать там, потому что это слишком трудно, – приводит Sky Sports. – Я вышел из клуба, который даже меньше «Саттона», поэтому этот матч напомнил мне детство.

Здесь фантастические раздевалки: игроки становятся ближе друг к другу и сплоченнее, когда выходят на поле», – приводит Sky Sports слова Венгера.

Напомним, в ¼ финала «Арсенал» сыграет с другим представителем пятого дивизиона – «Линкольн Сити». Матч пройдет 11 марта на «Эмирейтс Стэдиум».