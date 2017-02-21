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Перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится в 2022 году

Источник:  ReutersКомментарии
Перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится в 2022 году
Источник: Associated Press

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК), имя которого не называется, сообщил, что перепроверка допинг-проб с Олимпийских игр в Сочи завершится в 2022 году.

Напомним, что МОК повторно устроил перепроверку проб спортсменов с ОИ-2008, ОИ-2012, ОИ-2010 и ОИ-2014. 

9 декабря глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил. Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании. После публикации доклада МОК инициировал проверку в отношении 28 участников Игр.  

- МОК проводит программу перепроверки всех сохраненных образцов допинг-проб с Олимпийских игр в Ванкувере, Лондоне и Сочи. Проверки будут продолжаться до 2022 года, - сообщил представитель МОК.  

Срок давности допинг-тестов, в течение которого можно проводить перепроверки, составляет восемь лет. 
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