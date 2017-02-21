Светлана Слепцова: Косых взглядов на чемпионате мира не ощущала
Российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, что не было никакого давления на сборную России на чемпионате мира в Хохфильцене из-за допингового скандала.
- Никаких проблем не было. С иностранными спортсменами мы каждодневно перекидываемся парой слов и про допинг не говорим. Косых взглядов на нас нет. По крайней мере, я этого не ощутила. Да, и на трассе от болельщиков ничего обидного или оскорбительного в свой адрес не слышала, - цитирует Слепцову RT.
Напомним, что сборная России завоевала две медали на чемпионате мира - золото в мужской эстафете и бронзу в смешанной. Антон Шипулин дважды был четвертым - в гонке преследования и масс-старте, Ирина Старых стала четвертой в пасьюте.
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