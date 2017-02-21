Светлана Слепцова: Косых взглядов на чемпионате мира не ощущала

Российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, что не было никакого давления на сборную России на чемпионате мира в Хохфильцене из-за допингового скандала.

- Никаких проблем не было. С иностранными спортсменами мы каждодневно перекидываемся парой слов и про допинг не говорим. Косых взглядов на нас нет. По крайней мере, я этого не ощутила. Да, и на трассе от болельщиков ничего обидного или оскорбительного в свой адрес не слышала, - цитирует Слепцову RT.