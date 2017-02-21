Харри Реднапп: Если Погба стоит 90 миллионов, то Алли – 100

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Реднапп заявил, что оценивает полузащитника «шпор» Деле Алли выше, чем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Думаю, сейчас Алли стоит 100 миллионов фунтов. Если Погба стоит 90 миллионов, то Алли – дороже.

Ему всего 20 лет, и этот парень делает на поле все. Он забивает голы, отдает голевые передачи, умеет обыграть и сыграть головой. У него есть преимущество.

Разве он играл за «МК Донс», когда они обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0? Прямо тогда «Юнайтед» и нужно было его подписывать», – приводит Daily Mail слова Реднаппа.

В нынешнем сезоне Алли забил 11 голов и сделал две голевые передачи в 24 матчах премьер-лиги.