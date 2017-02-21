Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Харри Реднапп: Если Погба стоит 90 миллионов, то Алли – 100

Источник:  Daily MailКомментарии

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Реднапп заявил, что оценивает полузащитника «шпор» Деле Алли выше, чем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Думаю, сейчас Алли стоит 100 миллионов фунтов. Если Погба стоит 90 миллионов, то Алли – дороже.

Ему всего 20 лет, и этот парень делает на поле все. Он забивает голы, отдает голевые передачи, умеет обыграть и сыграть головой. У него есть преимущество.

Разве он играл за «МК Донс», когда они обыграли «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:0? Прямо тогда «Юнайтед» и нужно было его подписывать», – приводит Daily Mail слова Реднаппа.

В нынешнем сезоне Алли забил 11 голов и сделал две голевые передачи в 24 матчах премьер-лиги.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Селюк: Меня Гвардиола знает, про меня говорят BBC, Daily Mail и вся испанская прессаАгент Дмитрий Селюк высказался о своей репутации.«Барселона» рассматривает Соареша из «Саутгемптона» на позицию правого защитникаЗащитник «Саутгемптона» Седрик Соареш входит в список потенциальных новичков «Барселоны», сообщает The Telegraph.Руни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмыРуни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмыНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни может пропустить финальный матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном» из-за проблем с мышцами, сообщает Reuters.«Манчестер Сити» интересуется защитником «Монако» Менди«Манчестер Сити» рассматривает возможность приобретения у «Монако» защитника Бенджамина Менди.Моуринью рассматривает на замену Кэррику Окслейд-ЧемберленаКак сообщает Daily Mirror, полузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может перебраться в «Манчестер Юнайтед».«Атлетико» готов продать Гамейро в «Тоттенхэм»Форвард мадридского «Атлетико» Кевин Гамейро может переехать в чемпионат Англии.Один из ветеранов «Саттона» перед игрой с «Арсеналом» зайдет в «Макдональдс»Ветеран «Саттон Юнайтед» американец Ники Бэйли перед игрой 1/8 финала Кубка Англии против «Арсенала» поест в «Макдональдс».Агент Переса: Лукас недоволен своим положением, но контактов с «Миланом» не былоФутбольный агент Родриго Фернандес Лловелле, представляющий интересы форварда «Арсенала» Лукаса Переса, заверил, что его клиент не планирует покидать лондонский клуб.Ян Вертонген: «Тоттенхэм» хочет выиграть Кубок Англии и Лигу ЕвропыЗащитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген заявил, что его команда надеется стать победителем Кубка Англии и Лиги Европы.Андер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен ИбрагимовичАндер Эррера: Моуринью лучше всех знает, насколько для «МЮ» важен ИбрагимовичПолузащитник «Манчестер Юнайтед» после победы над «Блэкберном» в 1/8 финала Кубка Англии (2:1) дал интервью клубной пресс-службе.Антонио Конте: Не делаю одолжения игрокам, каждый получает то, что заслуживаетГлавный тренер «Челси» Антонио Конте объяснил, почему в составе лондонского клуба произошли кардинальные изменения на матч 1/8 финала Кубка Англии.Экс-защитник «Баварии»: В начале сезона многие недооценивали Сане, но сейчас он важный игрок «Манчестер Сити»Бывший защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Михаэль Тарнат высоко оценил полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане, который перебрался в английский клуб минувшим летом из «Шальке 04».Васильев подтвердил интерес «Челси» к Бернарду СилвеПолузащитник «Монако» Бернарду Силва может продолжить карьеру в «Челси», сообщает 101 Great Goals.Жозе Моуринью: «Челси» без пяти минут чемпионы и им нечем себя занять, кроме выступления в Кубке АнглииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Англии. «Красные дьяволы» 11 марта в четвертьфинале турнира встретятся с «Челси».Слуцкий уже работает у АбрамовичаСлуцкий уже работает у АбрамовичаБывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий уже активно оказывает консультационные услуги клубу Романа Абрамовича.«Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка АнглииСостоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии. Центральным на этой стадии будет противостояние «Челси» и «Манчестер Юнайтед».«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Блэкберном» в Кубке Англии«Блэкберн» дома уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 1/8 финала Кубка Англии.Маурисио Почеттино: Нам нужно было вернуться на правильный путь, который мы немного утерялиГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино подвел итог встречи с «Фулхэмом» (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.Харри Кейн: Мы должны были забить еще несколько головНападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший три мяча в гостевом матче 1/8 финала Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:0), подвел итог встречи.Хет-трик Кейна в матче с «Фулхэмом» вывел «Тоттенхэм» в четвертьфинал Кубка Англии«Фулхэм» дома уступил «Тоттенхэму» (0:3) в 1/8 финала Кубка Англии.
Главные новости
Олимпиада
Перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится в 2022 году
Футбол
РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов
Футбол
Алексей Смертин назначен инспектором по борьбе с расизмом РФС
Футбол
Руни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмы
Лыжный спорт
40% лыжников из России, Скандинавии и Канады страдают от астмы
MMA
Митрион сегодня перенесет операцию по удалению камней из почек
Футбол
Это'О продолжит карьеру в Китае
все новости
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Гарри Реднапп
Гарри Реднаппвсе новости
Деле Алли
Деле Алливсе новости
Поль Погба
Поль Погбавсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости