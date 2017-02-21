Легкоатлетка Елена Коробкина: Не хочу выступать под нейтральным флагом

Двукратная победительница зимнего чемпионата России бегунья Елена Коробкина не будет выступать на зимнем чемпионате Европы в Белграде, потому что не хочет выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.

- Даже если я получу индивидуальное разрешение, то не поеду на чемпионат Европы в Белград, - цитирует Коробкину ТАСС. - Я не хочу выступать под нейтральным флагом. На чемпионатах мира и Европы соревнуются страны, и я хочу выступать только за Россию. Но от коммерческих стартов я не отказываюсь.

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.