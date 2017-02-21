Гендиректор «Томи»: В ближайшее время деньги поступят в клуб

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал, когда в клуб начнут поступать финансовые средства.

- Со слов администрации могу сказать, что в ближайшее время деньги поступят в клуб. Возможно, завтра. Речь о части задолженностей, которые должны быть погашены, - сказал Киселев в интервью «Р-Спорт».

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России, в активе команды девять очков. Ориентировочный долг клуба за 2016 год составляет 460 млн рублей. В декабре прошлого года РФС запретил клубу регистрировать новых игроков.