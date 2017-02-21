«Аризона» обменяла Стоуна в «Калгари»

Защитник «Аризоны» Майкл Стоун продолжит сезон в «Калгари».

В обмен на 26-летнего игрока обороны «койоты» получили право выбора в третьем раунде драфта 2017 года. Также при определенных условиях «Аризоне» может отойти выбор «Калгари» в пятом раунде драфта 2018 года.

Перед прошлым сезоном Стоун подписал с «Аризоной» однолетний контракт на четыре миллиона долларов. Таким образом, летом он станет неограниченно свободным агентом.

За шесть лет в составе «койотов» Стоун набрал 96 (24+72) очков в 324 матчах.

«Калгари» занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе, отставая на десять очков от «Анахайма» и на данный момент попадают в плей-офф через wild card.