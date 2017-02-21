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«Локомотив» поздравил Коломейцева с 28-летием

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил полузащитника Александра Коломейцева с днем рождения.

Сегодня футболисту железнодорожников исполнилось 28 лет.  

«Мы поздравляем Александра с 28-летием! Желаем крепкого здоровья, личного счастья, успехов на футбольном поле и за его пределами, а также благополучия семье», - говорится в поздравлении «Локомотива». 

В текущем сезоне Коломейцев провел в составе железнодорожников 17 матчей и забил два мяча. 

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