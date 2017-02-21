«Локомотив» поздравил Коломейцева с 28-летием
«Локомотив» на своем официальном сайте поздравил полузащитника Александра Коломейцева с днем рождения.
Сегодня футболисту железнодорожников исполнилось 28 лет.
«Мы поздравляем Александра с 28-летием! Желаем крепкого здоровья, личного счастья, успехов на футбольном поле и за его пределами, а также благополучия семье», - говорится в поздравлении «Локомотива».
🎉 Александру Коломейцеву – 28! С днём рождения, Саша! pic.twitter.com/RerQuPAnAk— ФК Локомотив (@fclm_official) 21 февраля 2017 г.
В текущем сезоне Коломейцев провел в составе железнодорожников 17 матчей и забил два мяча.
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