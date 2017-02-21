Бибрас Натхо: Я чуть не сошел с ума без футбола

Полузащитник ЦСКа Бибрас Натхо, вернувшийся в общую группу армейцев,рассказал о своем физическом состоянии.

- Я пропустил много занятий, это было нелегко, в том числе и психологически. Счастлив вернуться, теперь буду шаг за шагом набирать форму. Официальные матчи уже близко, но время для подготовки еще есть. Я готов к тому, что болевые ощущения как-то проявятся, на данной стадии восстановления это не исключено. Стараюсь максимально правильно готовить себя к нагрузкам, до и после тренировок буду проделывать все необходимые манипуляции, предписанные медиками.

Если честно, я чуть не сошел с ума, потому что больше всего на свете хотел выйти на зеленое поле! Сейчас, к счастью, все позади, и я могу играть.

- Посмотрим, как будет вести себя голеностоп. Если не будет боли, думаю, тренеры меня выпустят. Мы примем решение сообща - учитывая рекомендации физиотерапевтов и врачей, которым я хотел бы сказать огромное спасибо за восстановление!, - цитирует Натхо официальный сайт ЦСКА.

В текущем сезоне Натхо провел за ЦСКА 14 матчей, забил два мяча и отдал голевую передачу.