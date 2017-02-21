Евгения Захарова: Выступать ли на Играх в Корее, Ан решит в олимпийский сезон

Победитель этапа Кубка мира в Минске в эстафете Евгения Захарова рассказала о том, какие советы дает ей Виктор Ан, а также о его планах выступить на Олимпийских играх в Пхенчхане.

– Сейчас он стал более открытым, раньше чувствовал себя некомфортно, потому что не знал русский язык, – сказала Захарова в интервью Znak.com. – Виктор все понимает, но раньше стеснялся говорить, теперь стеснение прошло, мы стали больше общаться. Он – сильный спортсмен и физически, и морально, он – настоящий герой.

– Виктор дает вам советы?

– В основном мы общаемся вне тренировок, потому что на льду мы катаемся отдельно. Иногда на разминке он может подойти и сказать, что ты не так делаешь, что нужно исправить. Но он спортсмен, а не тренер. И советы должен давать именно тренер, и Виктор это понимает. В основном сейчас мы разговариваем о его дочери Джейн и жене Нари, которая сейчас живет не на базе, а в доме.

– Ан уже принял решение об участии в Олимпиаде 2018 года?

– Виктор примет это решение в олимпийский сезон, для него важно, сможет он подойти к этому старту или нет. Мне кажется, что это больная тема для него, у Ана много амбиций, чтобы выступить на этих Олимпийских играх. Мы тренируемся и готовимся к стартам. Когда мы пробежим пару этапов Кубка мира в сентябре-октябре, он и примет это решение.