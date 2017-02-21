Главный тренер «Саттона»: «Саутгемптон» проиграл «Арсеналу» 0:5, а мы – 0:2, это моральная победа
Главный тренер «Саттон
Юнайтед» Пол Дасуэлл рассказал о своих впечатлениях после матча 1/8 финала
Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2).
«Пять букв – я горд. Я очень-очень горжусь ими. Мы попросили их отдать все, что у них есть, и они сделали это.
Мне бы хотелось забить один гол для наших болельщиков. Также одной моей маленькой целью было сыграть лучше «Саутгемптона», и мы этого добились.
Они проиграли 0:5, а мы – 0:2. По мне, это моральная победа».
«Саттон Юнайтед» выступает в пятом английском дивизионе и занимает 17-е место из 24.
Напомним, в ¼ финала «Арсенал» примет другого представителя пятого дивизиона – «Линкольн Сити». Матч пройдет 11 марта.
Матч
Саттон Юнайтед - Арсенал - 0:2 (0:1)
Голы
Перес 26 (0:1). Уолкотт 55 (0:2).
Место и дата
20 февраля 22:55, Гандер Грин Лейн, Онлайн-трансляция