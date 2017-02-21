Главный тренер «Саттона»: «Саутгемптон» проиграл «Арсеналу» 0:5, а мы – 0:2, это моральная победа

Главный тренер «Саттон Юнайтед» Пол Дасуэлл рассказал о своих впечатлениях после матча 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2).

«Пять букв – я горд. Я очень-очень горжусь ими. Мы попросили их отдать все, что у них есть, и они сделали это.

Мне бы хотелось забить один гол для наших болельщиков. Также одной моей маленькой целью было сыграть лучше «Саутгемптона», и мы этого добились.

Они проиграли 0:5, а мы – 0:2. По мне, это моральная победа».

«Саттон Юнайтед» выступает в пятом английском дивизионе и занимает 17-е место из 24.

Напомним, в ¼ финала «Арсенал» примет другого представителя пятого дивизиона – «Линкольн Сити». Матч пройдет 11 марта.