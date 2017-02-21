Михаил Прохоров: Когда я возглавлял СБР, Родченков постоянно крутился около нашей команды и предлагал свои рецепты

Бывший руководитель СБР Михаил Прохоров рассказал, что экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков постоянно что-то предлагал сборной России.

- Мне кажется, эту фамилию можно уже спокойно забыть. Здесь ситуация прозрачная — будучи главой Московской антидопинговой лаборатории, он сделал хороший семейный бизнес по продаже допинга и крыши, а когда запахло жареным, сбежал под программу защиты свидетелей (удачно пришелся ко двору WADA), выдав свой бизнес как государственную систему. Порочность и аморальность, по-моему, налицо: Родченков из преступника становится чуть ли не истиной в последней инстанции и за свои старые делишки он уже ответственности не несет.

Когда я возглавлял СБР, он постоянно крутился около нашей команды и предлагал свои рецепты, пока его жестко не послали куда подальше. В громко распиаренном списке про 31 биатлониста подавляющее большинство было зачищено от допинга самим СБР: я сам финансировал эту программу — и в первую очередь в юношеском и молодежном спорте,— и проверяли мы своих спортсменов в разы чаще, чем WADA и Международный союз биатлонистов, - цитирует Прохорова «Коммерсантъ».

Уехав в США в начале 2016 года, Родченков заявил о существовании в России государственной допинговой программы, частью которой был он сам. Так, по словам Родченкова, во время Олимпиады в Сочи с его помощью была осуществлена подмена более 100 допинг-проб российских спортсменов. После заявлений Родченкова ВАДА создало комиссию под руководством Ричарда Макларена, которая пришла к выводу, что более тысячи российских спортсменов были задействованы в допинговой программе за все время ее существования. Российские официальные лица факт существования такой программы отвергают.