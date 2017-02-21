Защитник сборной Словении Йокич перешел в «Уфу»

«Уфа» заключила контракт с защитником сборной Словении Бояном Йокичем, сообщает официальный сайт уфимцев.

Трудовое соглашение с игроком рассчитано на 1,5 года с возможностью продления еще на один сезон.

В 19 лет Йокич перешел в клуб «Горица», с которым в 2006 году выиграл чемпионат Словении. После этого футболист был куплен французским клубом «Сошо». В январе 2010 года словенец был отдан в аренду итальянскому «Кьево» и помог тому избежать вылета из серии «А». Летом 2010 года итальянский клуб выкупил у «Сошо» права на Йокича. После трех сезонов в «Кьево» в 2013 году перешел в испанский клуб «Вильярреал». В 2016 году Йокич отправился в клуб «Ноттингем Форест» за который провел 20 матчей.

В сборной Йокич дебютировал в 19-летнем возрасте 28 февраля 2006 года в гостевом товарищеском матче с Кипром. В настоящее время Йокич является основным левым защитником национальной сборной, за которую он провел уже более 80 матчей.

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