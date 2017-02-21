Томислав Рогич: В раздевалке «Зенита» Дзюба заряжает всех эмоциями

Тренер вратарей «Зенита» Томислав Рогич рассказал о лидерских качествах форварда Артема Дзюбы, который был выбран капитаном команды.

«Дзюба – отличный парень, он создает атмосферу. Когда плохо, собирает всех вместе, настраивает. У него есть задатки лидера. Посмотрим, как он проведет этот сезон. Дай бог, чтобы у Артема все получилось, чтобы «Зенит» стал чемпионом.

В раздевалке он заряжает всех эмоциями, а на поле играет до конца. Ему легче общаться с судьями, чем Кришито, Хави Гарсии или Данни. Если есть, что сказать, он сможет быстрее это донести. Когда легионер нервничает, то не может быстро говорить по-русски. А Дзюба способен быстро и правильно донести свои мысли до судьи. Но главное – у Артема есть характер, он настоящий капитан», – сказал Рогич в интервью официальному сайту «Матч ТВ».

Ранее 41-летний хорват входил в тренерский штаб сборной Хорватии, «Хайдука» и «Шахтера». А летом 2016 года вместе с главным тренером Мирча Луческу перешел в «Зенит».