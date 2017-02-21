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Грек Сидиропулос назначен на матч Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом», сообщает официальный сайт УЕФА. 

Помощниками главного арбитра будут Дамианос Эфтимиадис и Полихронис Костарас. Дополнительными рефери назначены Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос. Резервный судья - Лазарос Димитриадис.

Встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге. Первая игра завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:2. 

Матч

Зенит - Андерлехт

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

Голосование: Какие российские клубы пробьются в 1/8 финала Лиги Европы?

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