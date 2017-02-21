Грек Сидиропулос назначен на матч Лиги Европы «Зенит» – «Андерлехт»
Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом обслужит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Андерлехтом», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помощниками главного арбитра будут Дамианос Эфтимиадис и Полихронис Костарас. Дополнительными рефери назначены Хараламбос Калогеропулос и Александрос Аретопулос. Резервный судья - Лазарос Димитриадис.
Встреча пройдет 23 февраля в Санкт-Петербурге. Первая игра завершилась поражением «Зенита» со счетом 0:2.
Матч
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция
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