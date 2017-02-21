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Доун сравнялся с Шенаханом и вышел на 15-е место по матчам в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Капитан «Аризоны» Шейн Доун провел 1524-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Анахаймом» (3:2) 40-летний форвард провел на площадке 12 минут 6 секунд и отметился голевой передачей, заработав показатель полезности «+1». Также на счету Доуна две минуты штрафа.

Таким образом, Доун догнал по числу матчей в НХЛ канадца Брендана Шенахана, который занимает 15-е место по этому показателю в истории лиги.

Канадец проводит 21-й сезон в составе «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны» и летом станет неограниченно свободным агентом.

На 14-м месте идет продолжающий карьеру за «Колорадо» Джером Игинла (1531),а на 13-м – форвард «Детройта» и «Бостона» 1950-1970-х годов Джонни Буцик.

Матч

Аризона - Анахайм - 3:2 (3:0, 0:1, 0:1)

Голы:

Дворак (Доун, Перлини), 2:02 (1:0). Чикран (Уайт, Ридер), 4:46 (2:0). Врбата (Шенн, Доми), 14:50 (3:0). Гецлаф (Мэнсон, Ритчи), 32:26 (3:1). Гецлаф (Ватанен, Фаулер), 59:33 (3:2).

Место и дата

21 февраля 05:00, Хила Ривер Арена, Онлайн-трансляция

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