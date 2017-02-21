Доун сравнялся с Шенаханом и вышел на 15-е место по матчам в НХЛ

Капитан «Аризоны» Шейн Доун провел 1524-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Анахаймом» (3:2) 40-летний форвард провел на площадке 12 минут 6 секунд и отметился голевой передачей, заработав показатель полезности «+1». Также на счету Доуна две минуты штрафа.

Таким образом, Доун догнал по числу матчей в НХЛ канадца Брендана Шенахана, который занимает 15-е место по этому показателю в истории лиги.

Канадец проводит 21-й сезон в составе «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны» и летом станет неограниченно свободным агентом.

На 14-м месте идет продолжающий карьеру за «Колорадо» Джером Игинла (1531),а на 13-м – форвард «Детройта» и «Бостона» 1950-1970-х годов Джонни Буцик.