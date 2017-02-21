Русский хакер: Изменить, но никак не навредить – вот моя цель

Русский хакер под ником tedredphox, который взломал матчмейкинг CS:GO, в интервью порталу evo-gamers.com рассказал о своей деятельности.



- Какие основные мотивы твоей деятельности? Взлом CS это личный интерес или какая-то глобальная цель?

- Мы пытались как можно сильнее расширить наше движение. Если вы довольно долго играете в данную игру, вы поймёте как она менялась. До чего теперь она дошла. Изменить, но никак не навредить – вот моя цель.



- Как долго ты собираешься продолжать свою деятельность по взлому?

- Прекращаем потихоньку. Мы уже не первую неделю знаем, что компания во все тяжкие трудятся, пока все «читерят» каким то образом пытаясь создать хаос. Стоит только подождать, и огромное количество читов просто сметёт всех. В то же время я не хотел до последнего говорить, но у них на руках реально серьёзный проект.



- Как ты относишься к негативной реакции по поводу своей деятельности?

- Да, для кого-то я испортил игру. А для кого-то я помогаю ее вылечить. Нечестные игроки были и будут



- Каково твое отношение к тому, что ты мешаешь приятной игре геймеров по всему миру?

- В тот мега-нагруженный для игры день мы пытались донести посыл до ещё не осознавших игроков, может быть только купивших игру людей. Игра испортилась, но как только они всё сделают-переделают — это будет нечто.



- Какова твоя реакция на то, что Valve не могли починить эту проблему в течение 2-х суток?

- Один день им потребовался чтобы просто задуматься. Просто столь сложный софт (для нашей команды которая его писала) — это достойно. Так, как на нахождение дыр в их системе нам понадобилось 2 месяца!



Напомним, что ранее хакер взломал матчмейкинг Counter-Strike: Global Offensive с помощью программы, которая при поиске игры заполняет лобби ботами.



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