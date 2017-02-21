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Турок Гечек обслужит матч Лиги Европы «Спарта» – «Ростов»

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом», сообщает официальный сайт УЕФА.

Помощниками главного арбитра будут Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз. Дополнительными рефери назначены Алпер Улусой и Бариш Шимшек.

Игра пройдет 23 февраля в 23:05 в Чехии. В первой встрече «Ростов» разгромил «Спарту» со счетом 4:0. 

Матч

Спарта - Ростов

Место и дата

23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция

Голосование: Какие российские клубы пробьются в 1/8 финала Лиги Европы?

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