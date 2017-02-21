Турок Гечек обслужит матч Лиги Европы «Спарта» – «Ростов»
Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом», сообщает официальный сайт УЕФА.
Помощниками главного арбитра будут Мустафа Эйсой и Кемал Йылмаз. Дополнительными рефери назначены Алпер Улусой и Бариш Шимшек.
Игра пройдет 23 февраля в 23:05 в Чехии. В первой встрече «Ростов» разгромил «Спарту» со счетом 4:0.
Матч
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция
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