Рамина Зобнина: С большим удовольствием поддержу акцию «Футбол без насилия»

Супруга Романа Зобнина, полузащитника московского «Спартака» и сборной России, посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Рамина Зобнина поддержала акцию «Футбол без насилия».

– Я слышала об акции «Футбол без насилия» общественного движения «Россия Любит Футбол!» и с большим удовольствием ее поддержу, так как считаю очень правильной. Футбол не должен выходить за рамки спорта, в нем не должно быть места агрессии! Мы должны подавать правильный пример нашим детям, демонстрируя адекватную спортивную конкуренцию как на поле, так и на трибунах стадионов.

Все мы знаем, как Россия ждет и готовится к чемпионату мира по футболу. Как жена футболиста я, конечно, посещаю стадионы разных городов в нашей стране, но никакого нездорового проявления агрессии со стороны болельщиков во время матчей отметить не могу. Тем более, если речь идет о матчах высокого международного уровня! Болельщики – это люди, со своими эмоциями и переживаниями. Их тоже можно понять, они болеют за команду. Как победы, так и проигрыши дают им массу эмоций, они «гонят» команду вперед, всегда рядом с ней, поддерживают на выездах в любой̆ точке мира. Они – огромные молодцы! Только благодаря им на стадионе царит такая особенная атмосфера. Конечно, хотелось бы, чтобы во время неудач они тоже поддерживали и помогали команде собраться, как словами, так и своим присутствием. Мне лично ЧМ-2018 покажет, как мой муж прогрессирует. Я знаю сколько он отдает этому делу, насколько выкладывается, как усердно работает над усовершенствован ием себя, чтобы каждый раз быть достойным защищать честь страны на поле. Биться до конца, – сказала Рамина.



