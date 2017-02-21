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Блинкова вышла во второй круг турнира в Будапеште

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Будапеште.

На старте турнира россиянка обыграла британку Наоми Броуди – 3:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.

В следующем раунде Блинкова сыграет с победительницей матча Тимея Бабош (Венгрия) – Ипек Сойлу (Турция). 

Будапешт (Венгрия) 

Турнир WTA Hungarian Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг  

Анна Блинкова (Россия) - Наоми Броуди (Великобритания) - 3:6, 6:4, 6:3 

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