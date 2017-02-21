Блинкова вышла во второй круг турнира в Будапеште
Россиянка Анна Блинкова вышла во второй круг турнира в Будапеште.
На старте турнира россиянка обыграла британку Наоми Броуди – 3:6, 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 45 минут.
В следующем раунде Блинкова сыграет с победительницей матча Тимея Бабош (Венгрия) – Ипек Сойлу (Турция).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) - Наоми Броуди (Великобритания) - 3:6, 6:4, 6:3
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