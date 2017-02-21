Макарова обыграла Цибулкову во втором круге турнира в Дубае
Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над словачкой Доминикой Цибулковой в матче второго раунда турнира в Дубае (ОАЭ).
Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:2 в пользу россиянки. Теннисистки провели на корте 2 часа 10 минут.
В следующем круге Макарова сыграет с победительницей матча Лорен Дэвис (США) – Кристина Плишкова (Чехия)
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Матч
Цибулкова Д. (Словакия) - Макарова Е. (Россия) - 2:6, 6:4, 2:6
Место и дата
21 февраля 10:00, , Онлайн-трансляция
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