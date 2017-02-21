За неприличный жест Анчелотти обязали перевести пять тысяч евро благотворительной организации
Главный тренер «Баварии»
Карло Анчелотти обязан перевести пять тысяч евро в благотворительный фонд.
Такое решение было принято во вторник Немецким футбольным союзом в связи с
инцидентом после матча 21-го тура будеслиги с «Гертой» (1:1).
По пути в туннель, который ведет в подтрибунные помещения, 57-летний итальянец показал средний палец или «жест Эффенберга».
На послематчевой пресс-конференции Анчелотти подтвердил этот факт и объяснил, почему он так поступил.
«Да, я сделал этот жест, потому что в меня плюнули», – объяснил после матча Анчелотти.
В заявлении «Баварии» говорится, что «эмоциональную реакцию Анчелотти на то, что в него плевали, можно понять».
Матч
Голы
Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).
Состав
Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)
Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер
Предупреждения:
Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция