За неприличный жест Анчелотти обязали перевести пять тысяч евро благотворительной организации

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти обязан перевести пять тысяч евро в благотворительный фонд. Такое решение было принято во вторник Немецким футбольным союзом в связи с инцидентом после матча 21-го тура будеслиги с «Гертой» (1:1).

По пути в туннель, который ведет в подтрибунные помещения, 57-летний итальянец показал средний палец или «жест Эффенберга».

На послематчевой пресс-конференции Анчелотти подтвердил этот факт и объяснил, почему он так поступил.

«Да, я сделал этот жест, потому что в меня плюнули», – объяснил после матча Анчелотти.

В заявлении «Баварии» говорится, что «эмоциональную реакцию Анчелотти на то, что в него плевали, можно понять».