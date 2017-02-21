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За неприличный жест Анчелотти обязали перевести пять тысяч евро благотворительной организации

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии
За неприличный жест Анчелотти обязали перевести пять тысяч евро благотворительной организации
Источник: Reuters

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти обязан перевести пять тысяч евро в благотворительный фонд. Такое решение было принято во вторник Немецким футбольным союзом в связи с инцидентом после матча 21-го тура будеслиги с «Гертой» (1:1).

По пути в туннель, который ведет в подтрибунные помещения, 57-летний итальянец показал средний палец или «жест Эффенберга».

На послематчевой пресс-конференции Анчелотти подтвердил этот факт и объяснил, почему он так поступил.

«Да, я сделал этот жест, потому что в меня плюнули», – объяснил после матча Анчелотти.

В заявлении «Баварии» говорится, что «эмоциональную реакцию Анчелотти на то, что в него плевали, можно понять».

Матч

Герта - Бавария - 1:1 (1:0)

Голы

Ибишевич 22 (1:0). Левандовски 90 (1:1).

Состав

Герта: Ярстейн, Штарк, Брукс, Лангкамп, Платтенхардт, Пекарик, Шелбред, Дарида, Ибишевич (Эссвайн, 87), Калу (Миттельштедт, 90), Харагучи (Лустенбергер, 90)

Бавария: Нойер, Алаба, Хуммельс, Бернат (Коман, 77), Лам, Киммих (Алонсо, 61), Алькантара, Видаль (Левандовски, 61), Роббен, Коста, Мюллер

Предупреждения:

Пекарик, 90 - Хуммельс, 64; Левандовски, 66; Алонсо, 68

Судья:

Патрик Иттрих (Германия)

Место и дата

18 февраля 17:30, Олимпиаштадион, Онлайн-трансляция

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