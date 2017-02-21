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Российские легкоатлеты на ЧР сдали 18 допинг-проб за три дня

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин рассказал, что hоссийские легкоатлеты за три дня на чемпионате России по легкой атлетике в помещении сдали 18 допинг-проб.

- 18 проб за последние три дня взято. Немецкая компания отбирала пробы, - цитирует Шляхтина «Р-Спорт». 

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) по-прежнему не восстановлена в правах после череды допинговых скандалов. Напомним, что вся сборная России, кроме Дарьи Клишиной, была не допущена до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что российские легкоатлеты могут подавать в IAAF индивидуальные заявки на участие в международных стартах и, в случае их удовлетворения, они смогут выступать под нейтральным флагом.    

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