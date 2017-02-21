Футбольная ассоциация может наказать запасного голкипера «Саттона» за пирог

Футбольная ассоциация заинтересовалась эпизодом матча 1/8 финала Кубка Англии «Саттон Юнайтед» – «Арсенал», в котором запасной голкипер хозяев Уэйн Шоу съел пирог на скамейке запасных.

На 83-й минуте при счете 0:2 45-летний Шоу, вес которого составляет 125 килограммов, съел пирог.

Позднее выяснилось, что некоторые букмекерские конторы принимали ставки на это событие.

Если голкипер знал о существовании такой ставки, он может быть наказан за нарушение букмекерских правил.

Напомним, представляющий пятый дивизион «Саттон» принимал в понедельник «Арсенал» на «Гандер Грин Лейн».

Добавим, что в перерыве Шоу был замечен в баре.