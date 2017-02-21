Футбольная ассоциация может наказать запасного голкипера «Саттона» за пирог
Источник: Reuters
Футбольная ассоциация
заинтересовалась эпизодом матча 1/8 финала Кубка Англии «Саттон Юнайтед» – «Арсенал»,
в котором запасной голкипер хозяев Уэйн Шоу съел пирог на скамейке запасных.
На 83-й минуте при счете 0:2 45-летний Шоу, вес которого составляет 125 килограммов, съел пирог.
Позднее выяснилось, что некоторые букмекерские конторы принимали ставки на это событие.
Если голкипер знал о существовании такой ставки, он может быть наказан за нарушение букмекерских правил.
Напомним, представляющий пятый дивизион «Саттон» принимал в понедельник «Арсенал» на «Гандер Грин Лейн».
Добавим, что в перерыве Шоу был замечен в баре.
Лучший момент матча "Саттон" - "Арсенал" #SuttonvArsenal #SUFCvAFC pic.twitter.com/Yb6U3RqYWD— Руслан Абушкин (@abushkin) 20 февраля 2017 г.
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