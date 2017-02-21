Алексей Яшин: У СКА выше шансы на победу в Кубке Гагарина, чем у ЦСКА

Бывший нападающий СКА и ЦСКА Алексей Яшин поделился мнением о фаворитах Кубка Гагарина.

- Не буду оригинальным, но назову СКА, ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард» - считаю эту четверку главными претендентами на победу. Уверен, что в этом году развернется интересная борьба, любая из команд может преподнести сюрпризы фаворитам.

Если говорить о ЦСКА, который выиграл регулярный чемпионат, то команда очень организована, достаточно ровно и без спадов провела турнир. Но у СКА все же выше шансы на победу, у них собраны мастера экстра-класса. Московским армейцам будет очень непросто выиграть Кубок Гагарина, - приводит слова Яшина ТАСС.

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Напомним, первые матчи четвертьфиналов Западной конференции пройдут 21 и 23 февраля: СКА примет «Витязь», ЦСКА встретится с «Йокеритом», «Локомотив» сыграет с минским «Динамо», а московское «Динамо» - с «Торпедо». Четвертьфинальные матчи на Востоке начнутся на день позже: «Металлург» встретится с «Куньлунем», «Авангард» - с «Адмиралом», «Салават Юлаев» сыграет с «Ак Барсом», «Трактор» примет «Барыс».

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