Россиянин Инаркиев одержал победу на командном чемпионате в Германии

Россиянин Эрнесто Инаркиев, выступающий за клуб «Швебиш-Халль», одержал победу на командном чемпионате Германии по шахматам.

19 февраля россиянин сыграл вничью с сильнейшим шахматистом Голландии Анишом Гири из «Солинген» в 8-м туре открытого командного чемпионата Германии по шахматам. С помощью россиянина клуб «Швебиш-Халль» обыграл «Солинген» со счетом 4,5-3,5.

В субботу российский гроссмейстер сыграл вничью черными фигурами с еще одним представителем России Константином Ландой, который выступает за клуб «Мюльхайм». В итоге «Швебиш-Халль» победил с результатом 6-2.

Всего в чемпионате будет сыграно 15 туров.