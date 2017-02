CS:GO, Dota 2 и League of Legends номинированы на AMD Esports Audience Award 2017

CS:GO, Dota 2 и League of Legends номинированы на AMD Esports Audience Award 2017 Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) представила список номинантов на AMD Esports Audience Award.

Анонсирован формат мейн-ивента The Kiev Major Известный инсайдер Викрам «wykrhm» Редди в своем твиттере опубликовал формат мейн-ивента The Kiev Major.