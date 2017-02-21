Защитник «Ростова» Скопинцев перешел в «Балтику»

В «Балтику» на правах аренды перешел из защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, сообщает официальный сайт калининградского клуба.

19-летний футболист уже поиграл в матчах первенств Германии (за «РБ Лейпциг») и Австрии («Лиферинг»).

В прошлом году Скопинцев подписал контракт с «Ростовом», в составе которого 29 октября дебютировал в РФПЛ.

Защитник является воспитанником академии московского «Динамо», также на протяжении двух лет выступал за молодежный состав питерского «Зенита».

Кверквелия перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ