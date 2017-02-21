Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Хоккей  СКА- : -Витязь
Футбол  Байер- : -Атлетико
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Манчестер Сити- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Защитник «Ростова» Скопинцев перешел в «Балтику»

Источник:  ФК «Балтика»Комментарии

В «Балтику» на правах аренды перешел из защитник «Ростова» Дмитрий Скопинцев, сообщает официальный сайт калининградского клуба.

19-летний футболист уже поиграл в матчах первенств Германии (за «РБ Лейпциг») и Австрии («Лиферинг»). 

В прошлом году Скопинцев подписал контракт с «Ростовом», в составе которого 29 октября дебютировал в РФПЛ.

Защитник является воспитанником академии московского «Динамо», также на протяжении двух лет выступал за молодежный состав питерского «Зенита». 

Кверквелия перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Турок Гечек обслужит матч Лиги Европы «Спарта» – «Ростов»Турецкая бригада арбитров во главе с Хюсейином Гечеком будет работать на ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между «Спартой» и «Ростовом», сообщает официальный сайт УЕФА.Защитник сборной Словении Йокич перешел в «Уфу»Защитник сборной Словении Йокич перешел в «Уфу»«Уфа» заключила контракт с защитником сборной Словении Бояном Йокичем, сообщает официальный сайт уфимцев.Кверквелия перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛКверквелия перейдет в «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Дмитрий Селюк: Мне абсолютно все равно, берут моих игроков в России или нетАгент Дмитрий Селюк рассказал о своей работе в России, в частности оценил игру своего клиента форварда Ласина Траоре в ЦСКА.Официально: «Арсенал» расторг контракт с ФримпонгомГенеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что российский клуб расторг контракт с полузащитником Эммануэлем Фримпонгом по обоюдному согласию сторон.Назначен новый генеральный директор «Ростова»В руководстве донского клуба произошли изменения.«Спарта»: 1000 билетов для болельщиков «Ростова» - это не проблема«Спарта»: 1000 билетов для болельщиков «Ростова» - это не проблемаПражская «Спарта» готова предоставить 1000 место на домашнем стадионе болельщикам «Ростова» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Об этом заявил пресс-атташе чешского клуба Ондржей Касик.Александр Зуев: Мне нужно прибавлять в завершении атакПолузащитник «Спартак» Александр Зуев, который ближайшие полгода проведет в аренде в «Крыльях Советов», - о том, в чем ему нужно прибавлять.Прудников перешел в «Анжи»«Анжи» подписал контракт с нападающим Александром Прудниковым, сообщил исполнительный директор махачкалинского клуба Эльдар Исаев.«Спартак» отдал Гулиева в аренду в «Анжи»Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев продолжит сезон на правах аренды в «Анжи». Соглашение между клубами будет действовать с 20 февраля по 31 мая 2017 года.Пуцко перешел из «Спартака» в «Уфу»Защитник «Спартака» Александр Пуцко продолжит карьеру в «Уфе». Клубы договорились о переходе 23-летнего игрока обороны на постоянной основе.Полузащитник Ярошенко прибыл в расположение «Балтики»Полузащитник «Ростова» Валерий Ярошенко присоединился к «Балтике» на кипрском сборе.Полузащитник «Анжи» Газимагомедов перешел в «Армавир»Полузащитник «Анжи» Анвар Газимагомедов подписал контракт с «Армавиром», который выступает в зоне «Юг» ПФЛ.В Праге «Ростов» поддержат более 1000 болельщиков«Ростов» не останется без поддержки во время ответного матча 1/16 Лиги Европы против «Спарты».Выходные «Спартака», спарринг ЦСКА и признание Павлюченко. Обзор сборов (видео)Выходные «Спартака», спарринг ЦСКА и признание Павлюченко. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Владимир Стогниенко: Пас Ерохина аргентинцы назвали бы «Olе»Российский комментатор Владимир Стогниенко высказался о матче «Ростова» со «Спартой» в 1/16 финала Лиги Европы, отметив игру полузащитника донской команды Александра Ерохина.Сергей Юран: Критика Шатова – неуместнаСергей Юран: Критика Шатова – неуместнаЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России – об итогах первой недели еврокубков для российских клубов.Сергей Юран: Такой «Ростов» может дойти до полуфинала Лиги ЕвропыЭкс-нападающий сборной СССР, СНГ и России Сергей Юран – о перспективах «Ростова» в Лиги Европы.«Ростов» начал подготовку к ответному матчу со «Спартой»Футболисты «Ростова» прибыли в Турцию и начали подготовку к ответному матчу 1/16 Лиги Европы со «Спартой».Бывший защитник «Кубани» вернулся в «Шапекоэнсе»Защитник «Кубани» Аподи продолжит карьеру в «Шапекоэнсе», за который выступал в 2015 году.
Главные новости
Футбол
Футбольная ассоциация может наказать запасного голкипера «Саттона» за пирог
Футбол
За неприличный жест Анчелотти обязали перевести пять тысяч евро благотворительной организации
Футбол
Защитник сборной Словении Йокич перешел в «Уфу»
Футбол
Гендиректор «Томи»: В ближайшее время деньги поступят в клуб
Олимпиада
Перепроверка допинг-проб с ОИ-2014 в Сочи завершится в 2022 году
Футбол
РФС снял с «Динамо» запрет на регистрацию новых футболистов
Футбол
Руни может пропустить финал Кубка английской лиги из-за травмы
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Дмитрий Скопинцев
Дмитрий Скопинцеввсе новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы