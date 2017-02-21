125-килограммовый голкипер «Саттона»: Я бы перешел в «Арсенал» за шесть пирогов
Голкипер «Саттон
Юнайтед» Уэйн Шоу стал героем программы «Доброе утро, Британия» на телеканале ITV.
45-летний запасной голкипер «Саттон» стал героем матча 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2) после того, как во время матча съел пирог на скамейке запасных.
Ведущий программы Пьерс Морган спросил Шоу, перешел бы он в «Арсенал».
Голкипер, вес которого составляет 125 килограммов, посмотрел на лежащие перед ним четыре пирога и ответил: «На два больше, и я бы перешел в «Арсенал».
«То есть за шесть пирогов вы подпишете контракт с «Арсеналом?» – переспросил Морган. «Определенно», – ответил Шоу.
Отметим, что Футбольная ассоциация Англии может наказать Шоу в связи с тем, что некоторые букмекерские конторы принимали ставку на то, съест ли голкипер пирог во время игры.
Если Шоу был в курсе этого, он нарушил «букмекерские правила».
Лучший момент матча "Саттон" - "Арсенал" #SuttonvArsenal #SUFCvAFC pic.twitter.com/Yb6U3RqYWD— Руслан Абушкин (@abushkin) 20 февраля 2017 г.
Матч
Саттон Юнайтед - Арсенал - 0:2 (0:1)
Голы
Перес 26 (0:1). Уолкотт 55 (0:2).
Место и дата
20 февраля 22:55, Гандер Грин Лейн, Онлайн-трансляция