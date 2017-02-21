125-килограммовый голкипер «Саттона»: Я бы перешел в «Арсенал» за шесть пирогов

Голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу стал героем программы «Доброе утро, Британия» на телеканале ITV.

45-летний запасной голкипер «Саттон» стал героем матча 1/8 финала Кубка Англии с «Арсеналом» (0:2) после того, как во время матча съел пирог на скамейке запасных.

Ведущий программы Пьерс Морган спросил Шоу, перешел бы он в «Арсенал».

Голкипер, вес которого составляет 125 килограммов, посмотрел на лежащие перед ним четыре пирога и ответил: «На два больше, и я бы перешел в «Арсенал».

«То есть за шесть пирогов вы подпишете контракт с «Арсеналом?» – переспросил Морган. «Определенно», – ответил Шоу.

Отметим, что Футбольная ассоциация Англии может наказать Шоу в связи с тем, что некоторые букмекерские конторы принимали ставку на то, съест ли голкипер пирог во время игры.

Если Шоу был в курсе этого, он нарушил «букмекерские правила».