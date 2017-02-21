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Андрей Разин: За счет агрессии ЦСКА быстро разберется с «Йокеритом»

Источник:  КХЛКомментарии

Главный тренер «Югры» Андрей Разин высказался о четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции ЦСКА – «Йокерит».

«Фаворит, конечно, понятен: это ЦСКА. И самое большое преимущество ЦСКА – их длинная скамейка. Плюс, выздоровел Стефан Да Коста, пришел один из лучших, по моему мнению, кубковых игроков нашего чемпионата – Джефф Плэтт. ЦСКА играет в таком агрессивном стиле, и вот все это – минусы «Йокериту». Потому что у финского клуба скамейка-то как раз не длинная, и «шуты» любят более комбинационный хоккей.

Думаю, что армейцы за счет агрессии должны быстро разобраться с соперником по первому раунду. Скорее всего, серия не затянется. В матчах последнего месяца «Йокерит» совсем слабо выглядел.

Да, в чемпионате «Йокерит» армейцев обыгрывал. Но «регулярка» совсем другое дело, там можно встретиться с командой, у которой идёт спад, у которой много травмированных хоккеистов. В плей-офф подобных нюансов быть не может, особенно у ЦСКА, с таким-то опытом Дмитрия Квартальнова. А какие трудности вообще в плей-офф может испытать ЦСКА... Думаю, психологические. Если они не начнут всех громить, если начнутся какие-то проблемы, то с молодыми ребятами это может случиться. А молодых в ЦСКА много. Так что задача тренера – их душевно успокоить», – приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

Напомним, серия ЦСКА – «Йокерит» стартует 21 февраля в Москве.

Матч

ЦСКА - Йокерит

Место и дата

21 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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