Вице-президент СБР: Женская сборная России – это не команда

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов высказался о женской сборной России.

«Соглашусь с Александром Тихоновым: по женской команде нужно «хирургическое вмешательство». Сейчас это не команда. Да, есть Татьяна Акимова. Хорошая девочка, с которой надо работать, особенно в стрелковой подготовке. В перспективе она может подтянуться до звезд современного биатлона.

Есть Ира Старых, которая здорово проявила себя в Хохфильцене. И, наконец, есть Ольга Подчуфарова, второй год подряд испытывающая проблемы с физической формой. По остальным сказать нечего – их места должны занять молодые биатлонистки, у которых есть перспективы роста», – приводят «Известия» слова Барнашова.

Напомним, на чемпионате мира в Хохфильцене Акимова и Подчуфарова завоевали бронзовые медали в смешанной эстафете.