Хельмут Марко: Сайнс – запасной пилот «Ред Булла»

Консультант «Ред Булла» Хельмут Марко заявил, что испанец Карлос Сайнс, выступающий за «Торо Россо», считается запасным пилотом «Ред Булла».

«У нас долгосрочный контракт с Карлосом, и ситуация, произошедшая в «Мерседесе», показала, насколько важно иметь резервного гонщика. Сайнс – наш запасной пилот на случай, если что-то случится», – приводит Autosport.com.ru слова Марко.

Напомним, призовыми гонщиками «Ред Булла» в 2017 году будут австралиец Даниэль Риккардо и голландец Макс Ферстаппен, который по ходу сезона перешел в «Ред Булл» из «Торо Россо». Тогда как российский пилот Даниил Квят вернулся в итальянскую команду.

Напомним, новый сезон стартует 26 марта, когда состоится гонка «Гран-при Австралии».