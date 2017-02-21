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Владимир Крикунов: СКА по составу и таланту игроков сильнее ЦСКА

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от выступления СКА в Кубке Гагарина.  

- СКА по составу и по таланту игроков посильнее ЦСКА. Физически их подготовили хорошо к плей-офф. У них все должно быть нормально. Возможно, фаворит и ЦСКА. Но если СКА серьезно отнесется к плей-офф, и игроки не будут ждать, что за них все решит другой, а каждый будет решать сам, то... петербуржцы ничуть не хуже ЦСКА! В плей-офф приходит время звезд. Их класс и мастерство будут использоваться по максимуму, - приводит слова Крикунова «Р-Спорт».

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Напомним, СКА со 137 очками занял второе место в Западной конференции КХЛ, уступив ЦСКА по дополнительным показателям.

Первые матчи четвертьфинала конференции между СКА и «Витязем» пройдут в Петербурге 21 и 23 февраля. Матчи в Подольске состоятся 25 и 27 февраля. Чтобы выйти в следующий раунд плей-офф, команде нужно одержать четыре победы. 

Матч

СКА - Витязь

Место и дата

21 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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