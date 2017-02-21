«Балтика» подписала контракты с игроками «Ростова» и «Томи»

Полузащитник «Ростова» Валерий Ярошенко и защитник «Томи» Максим Тишкин подписали контракты с «Балтикой».

19-летний Ярошенко провел в нынешнем сезоне один матч премьер-лиги за «Ростов». 29 октября в матче с «Амкаром» он вышел на замену за 15 минут до конца игры. В «Балтике» он будет играть на правах аренды.

Ярошенко является воспитанником «Зенита». В 2013-2016 годах он играл за молодежную команду питерцев и «Зенит-2» во втором дивизионе.

27-летний Тишкин провел 14 матчей в нынешнем сезоне. Ранее он выступал в премьер-лиге за «Уфу» (2014-2015) и «Мордовию» (2015-2016). Всего на его счету 53 матча в премьер-лиге.

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